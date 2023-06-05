洋菓子店「ヨックモック」は、6月15日（木）から、夏に咲きほこる花々をあしらった季節限定のクッキー缶「カドー ドゥ レテ」を、全国の店舗とオンラインショップで販売する。【写真】夏に咲きほこる花々が素敵！限定クッキー缶デザイン■限定サブレを詰め合わせたクッキー缶今回登場する「カドー ドゥ レテ」は、“お花を贈るようにお菓子を贈る”をコンセプトに、四季折々の花をあしらった季節缶“カドーシリーズ”の夏限