銀行で株や債権の取引を行っているプロのトレーダーのうち、オフィス勤務のトレーダーが不正行為に手を染める可能性は、在宅勤務をしているトレーダーの5倍にのぼることが分かりました。Work-from-Home and the Risk of Securities Misconduct by Douglas J. Cumming, Chris Firth, John Gathergood, Neil Stewart :: SSRNhttps://ssrn.com/abstract=4428145Bankers are better behaved at home than in the officehttps://www.axi
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