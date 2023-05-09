「これより民の幸せを願い行列を行う。準備はよいか、参るぞ！徳川家臣団、出陣じゃ！」5月5日に静岡県浜松市で開催された浜松まつりの家康公騎馬武者行列で、こう声を張りあげたのは松本潤（39）。’23年のNHK大河ドラマ『どうする家康』で、主演を務めている。「徳川家康が単独で主人公を務める大河は40年ぶりということから、騎馬武者行列が企画され、松本さんが参加することになったといいます。抽選で選ばれる観覧者の定員は2