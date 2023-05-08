野球評論家の江川卓氏が８日、自身のユーチューブ「江川卓のたかされ」を更新し、５月の全６試合で失点している巨人の「魔の八回」の対処法について言及した。２日のヤクルト戦では勝ち越しの２点を奪われ、１点リードの５日・中日戦では一挙６失点、６、７日の同戦では１−１の同点からともに決勝点を奪われ、今季２度目の同一カード３連敗。チーム防御率は１２球団ワーストの４・２６で、八回に限れば同６・３９と最も悪い数