ボクシング元日本フェザー級王者・丸田陽七太（ひなた、２６）＝森岡＝が１日、自身のＳＮＳで結婚していたことを報告した。「去年の１２月初めに結婚しました事を報告させて頂きます！結婚して約半年がたち、皆様への報告の準備が整いましたので今日、ここで発表とさせて頂きました！相手は、産まれた時から、いや前から！家族ぐるみの付き合いで赤ちゃんの時から仲良く、笑顔が可愛く、料理が上手で、常に感謝の気持ちを持ち