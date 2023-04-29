巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（４８）が２９日、川崎市のジャイアンツ球場で野球教室を開催した。フリー打撃の実演ではフェンス直撃打など特大飛球を連発。終了後にはレッドソックスで活躍する吉田正尚外野手について、その対応力を絶賛した。開幕から故障で数試合欠場し、その影響か調子を崩していた吉田。それでも８試合連続安打をマークし、打率は・２７６へと上昇。４本塁打、１６打点と結果を残しており「私
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