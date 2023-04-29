厚生労働省によると、実質賃金は昨年と比べ4.1％減。物価上昇に賃金の伸びが追い付かないならば、“カネを使わずに貯金する”という選択が堅実だ。たとえ収入が少なくとも貯蓄はできる。節約、副業、投資を軸に世帯年収300万円台でも再現可能な貯蓄術を紹介！◆新NISAで貯金1000万円を達成する道とは？最速で目指すリスクを負わずとも「世界経済拡大の恩恵を受けられる商品に長期で投資すれば、1000万円は現実的な数字」と話すのは
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 客のタイヤに穴 衝撃の不正証拠
- 2. 江角さん「トラブル体質」に驚き
- 3. 日本人への帰化進める露出身女性
- 4. スピルバーグ監督がE.T.の改変について…
- 5. 立花氏が涙 お家騒動に長女参戦
- 6. 安村「海外での呼び名」に爆笑
- 7. 藤井六冠の影響でネット注文殺到
- 8. 松本人志の「後輩人気」低下か
- 9. 小学校侵入で逮捕「なつかしく」
- 10. 足立梨花 ビキニ姿で美BODY露わ
- 1. 客のタイヤに穴 衝撃の不正証拠
- 2. 日本人への帰化進める露出身女性
- 3. 立花氏が涙 お家騒動に長女参戦
- 4. 藤井六冠の影響でネット注文殺到
- 5. 小学校侵入で逮捕「なつかしく」
- 6. 車にカセットボンベ 異様な光景
- 7. 「経口中絶薬」10万円に反発の声
- 8. 安倍氏銃撃で矛盾? 専門家の見解
- 9. ヒグマに…北海道警初の殉職事件
- 10. 進次郎氏の突然のキャラ変に驚き
- 1. 月収50万円・58歳公務員の悲鳴
- 2. 紀子さま 守谷さん夫妻に羨望か
- 3. 緑茶×レモンでリフレッシュ体験
- 4. 失言の東京藝大職員「問題行動」
- 5. 俳優・風間杜夫さん、琉球舞踊家・宮城…
- 6. 立民・泉氏 執行部の刷新を否定
- 7. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 8. ３６％が過労死ライン＝中学教諭、週６…
- 9. 二階俊博幹事長、小池百合子都知事「東…
- 10. 岸田首相の訪韓、5月7、8日軸に調整
- 1. スピルバーグ監督がE.T.の改変について…
- 2. 髪に悩み タトゥー入れるも酷評
- 3. エジプト古代寺院から釈迦像出土
- 4. チーズを棒で盗む ネズミに驚き
- 5. メーガン妃の「秘密テープ」公開
- 6. 51日ぶりのウ首都攻撃「油断」
- 7. 石を投げ殺害「記念」に撮影 米
- 8. 日本アニメのような動画 米話題
- 9. ロシア、国家反逆罪に終身刑適用 プー…
- 10. 整形で死亡の加俳優 非実在か
- 1. 不正受け…トヨタ自動車総点検へ
- 2. 「TX」エグい速度? ドラマで話題
- 3. 年収1千万円超 住みたい街の1位
- 4. 「世界初のロリータ包丁」に衝撃
- 5. 25年前の開成の難問 今や標準に
- 6. Amazonでチャンピオンが55%オフ
- 7. 炎上店の「屋号剥奪」店主は猛省
- 8. 5月値上げ 缶コーヒーは25年ぶり
- 9. 4割が転職希望の職業 理由に共感
- 10. ナノケアドライヤーが最大32%OFF
- 1. 100均乾電池の容量 比較した結果
- 2. 無印 出先の荷物置き問題を解決
- 3. 一蘭「大盤振る舞い」子無料の訳
- 4. 仙人が住んでそうな長野の桃源郷
- 5. FF16 楽天の事前予約で15%オフ
- 6. Ryzen 7 5700GとRyzen 5 5600Gを試す -…
- 7. ソフトバンク「5G」エリア拡大へ
- 8. Radeon RX 6900 XTを試す - RTX 3090と…
- 9. キャンプでも災害時にも活躍する23のツ…
- 10. ゼルダ新作 14%オフで予約受付中
- 1. 先輩から合コン誘惑 大谷の対応
- 2. 大谷翔平 MLB100年間で初の快挙
- 3. ホットドッグ何つける? 大谷絶叫
- 4. 佐々木朗希、公式戦で初165キロ 大谷…
- 5. 元プロ野球「転身」の難しさ語る
- 6. 大谷に球速並んだ朗希にどよめき
- 7. 米誌が選んだ 日本人MLB歴代10傑
- 8. 「10頭身」栗原恵さんに驚きの声
- 9. 大谷が5失点「ショーも人間」
- 10. 大谷が米国人の意表突く珍回答
- 1. 江角さん「トラブル体質」に驚き
- 2. 安村「海外での呼び名」に爆笑
- 3. 松本人志の「後輩人気」低下か
- 4. 足立梨花 ビキニ姿で美BODY露わ
- 5. 新井恵理那 SNSに意味深投稿
- 6. ホテルの計画に大野智は困惑か
- 7. 岡村が思う「ケンカ最強」芸能人
- 8. 自称ドドドドドSの自撮りが話題
- 9. 薬丸「身体に異変」病院でMRI
- 10. 有吉 美川憲一の高額ギャラ暴露
- 1. 大量の盗撮写真 義父部屋に戦慄
- 2. 男性が挙げる「イヤな女」の特徴
- 3. セルフ脱毛で「股間裂けた」反響
- 4. 「趣味は不倫」豪語した女の顛末
- 5. 自身の結婚が発端で友人と絶縁
- 6. 「美髪のためにやめた」こと3つ
- 7. しまむらの救世主セットアイテム
- 8. 「恐怖ボスママ」と壮絶トラブル
- 9. 今季ユニクロ ガチ勢のお薦めは
- 10. 770円に衝撃 しまむらジャンスカ