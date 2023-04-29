厚生労働省によると、実質賃金は昨年と比べ4.1％減。物価上昇に賃金の伸びが追い付かないならば、“カネを使わずに貯金する”という選択が堅実だ。たとえ収入が少なくとも貯蓄はできる。節約、副業、投資を軸に世帯年収300万円台でも再現可能な貯蓄術を紹介！◆新NISAで貯金1000万円を達成する道とは？最速で目指すリスクを負わずとも「世界経済拡大の恩恵を受けられる商品に長期で投資すれば、1000万円は現実的な数字」と話すのは