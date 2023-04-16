【MLB】パドレス10-3ブリュワーズ（4月15日・日本時間16日／サンディエゴ）絶好の野球観戦日和といえる晴天のサンディエゴで行われたブリュワーズとパドレスの一戦で、場内が一時騒然となるシーンが起こった。強烈なピッチャー返しを浴びたブリュワーズ・バーランドがマウンド上に倒れ込んだ。【映像】強烈なピッチャー返しが顎を直撃…パドレスが8-3と5点リードで迎えた8回裏、1死二塁の場面でマチャドが放った強烈なピッチャ