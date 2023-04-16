陸上自衛隊のヘリコプターが沖縄県宮古島周辺で消息を絶った事故で、自衛隊はきょう、伊良部島近くの海底で隊員とみられる5人を発見しました。防衛省によりますと、きょう午前8時半ごろ、伊良部島の北6キロ、水深106メートルの海底で隊員とみられる5人と機体の胴体部分を発見しました。自衛隊はきょう午前からダイバーが特殊な方法で深海まで潜る「飽和潜水」を実施していて、防衛省関係者によりますと、5人以外の姿は確認されてい
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