大谷翔平＆佐々木朗希らと共闘「すごくうれしいです」パドレスのダルビッシュ有投手は4日（日本時間5日）、本拠地でのファン感謝イベントに参加し、報道陣に対応。3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け日本人の中で一番勝つのに一番いいと思われるメンバーの中に選んでもらったので、年齢一番上ですし、いろんな若い選手とコミュニケーションを取れたら」と語った。エンゼルス・大谷翔平投手と共闘
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