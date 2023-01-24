この冬一番の寒波が到来し、２４日は日本海側を中心に大雪となり、道路の通行止めや航空機の欠航が相次いだ。２５日も各地で積雪や強い冷え込みが予想され、影響は広がりそうだ。国土交通省によると、大雪により、２４日午後３時時点で、高速道路は北陸道や上信越道など日本海側を中心に１５路線１３０区間で、国道も新潟県や山形県など９路線１０区間が通行止めとなった。新潟、富山、石川の各県では、大雪による車の立ち往
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「はま寿司」被害届けを提出へ
- 2. 小林氏「三浦瑠麗、終了。」
- 3. 太田の胸ぐら掴んだ 田中に衝撃
- 4. 女性遺体の胸揉んだか 男の凶行
- 5. 安住アナ 逮捕社員は旧知の同僚
- 6. 篠田夫は「ほぼヒモ」知人が証言
- 7. 英女性 プロポーズ4日後に死亡
- 8. 強盗の容疑者「ボコボコにした」
- 9. Windows10 まもなく販売終了へ
- 10. 静岡県知事「勘違い」をごり押し
- 1. 「はま寿司」被害届けを提出へ
- 2. 小林氏「三浦瑠麗、終了。」
- 3. 女性遺体の胸揉んだか 男の凶行
- 4. 強盗の容疑者「ボコボコにした」
- 5. 静岡県知事「勘違い」をごり押し
- 6. Panasonic 録画用BDの生産終了へ
- 7. 元救急救命士 搬送中にわいせつ?
- 8. ガーシー氏に懲罰課す方向で一致
- 9. 大人の発達障害 リアルな日常
- 10. 高速で「カルガモ走法」か 逮捕
- 1. ウ滞在デヴィ夫人に退避呼びかけ
- 2. 首相演説で「決断」６回…昨秋の所信表…
- 3. 自民党がガーシー氏への懲罰提案
- 4. 首相の演説から消えた「聞く力」
- 5. 旧統一教会 今夏にも解散命令か
- 6. 橋下氏 中国観光客は「大賛成」
- 7. 二階氏の怒り自業自得? 呆れの声
- 8. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 9. 「おむつ」保育所での処分推奨へ
- 10. 国会スタート…維新の“どっちつかず”…
- 1. 英女性 プロポーズ4日後に死亡
- 2. デヴィ夫人がキーウ訪問 支援へ
- 3. 日本で無断キャンセル 男性謝罪
- 4. ミスで四肢切断 和解金に62億円
- 5. 体感温度は氷点下26度に 韓国
- 6. 線路にアライグマ 米職員が救出
- 7. 中国で若い女性が次々に姿を消す
- 8. 韓のパクリか 疑惑の日本ドラマ
- 9. 韓国で「不動産バブル」崩壊か
- 10. プーチン氏の再出馬に言及せず
- 1. 投資しない若い世代が賢明な理由
- 2. 欧州「記録的暖冬」で露大誤算?
- 3. 日本驚く仏の「真の少子化対策」
- 4. 元暴走族を積極採用する弁当屋
- 5. 周りにいるプロ諜報員の共通特徴
- 6. ロイホが熱く支持され続ける理由
- 7. グミが大流行「ガム超え」の背景
- 8. 夫が突然失語症に…夫婦の実録
- 9. 岸田首相 消費税の減税は考えず
- 10. 日本人の想像超えた「和食」実態
- 1. Excelグラフの「映え」表現紹介
- 2. 客から要望で誕生 意外なヒット
- 3. コンセント 6口に増やせるタップ
- 4. Apple新アプデ 誤通報防止が追加
- 5. 「HomePod Mini」今が買い時か
- 6. 10秒で温まる「ネックリング」
- 7. 完全ワイヤレスイヤホン TOP10
- 8. 登録者1100万人のアカ削除 訳は
- 9. au OnlineでGalaxyが5500円引き
- 10. ロジテックINA、6in1のポータブルドッ…
- 1. 三浦氏夫の会社 ガサ入れの波紋
- 2. オコエ「処分なし」に他球団苦言
- 3. 元プロ野球・門田博光さんが急死
- 4. エンゼルスの売却中止に批判殺到
- 5. ロスに2人の日本人スター 大興奮
- 6. 八村塁 名門レイカーズ移籍決定
- 7. エンゼルス売却中止 大谷に影響?
- 8. 現地で日本人選手のお辞儀が注目
- 9. 岡本和真 実家に帰るとお金の話
- 10. 八村レイカーズ移籍にファン興奮
- 1. 太田の胸ぐら掴んだ 田中に衝撃
- 2. 安住アナ 逮捕社員は旧知の同僚
- 3. 篠田夫は「ほぼヒモ」知人が証言
- 4. 「星降る夜に」まさかのAVトーク
- 5. 山崎真実 初の「濡れ場」に挑戦
- 6. 赤西と滝沢氏食事 まさかの結末
- 7. 水卜アナの後継者? 大抜擢に驚き
- 8. 「クソがッ」黒木華の暴言に反響
- 9. 髪色を巡る女子アナの投稿に賛否
- 10. Switch結露 任天堂が対処法説明
- 1. 関東と関西で違う すき焼き文化
- 2. 不倫相手と結婚し見事に人生転落
- 3. 有名私立に進学も…略奪婚バレ
- 4. 減量中に食べれる 罪悪感0フード
- 5. カンロ新作キャンディ「鉱石の透明ドロ…
- 6. 略奪婚も…義両親から嫌われ
- 7. 宣戦布告? 夫狙いの女性社員
- 8. ワークマンの1500円有能シャツ
- 9. バーガーキングの「魔法の呪文」
- 10. 東京ドームシティ大規模な刷新へ