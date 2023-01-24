この冬一番の寒波が到来し、２４日は日本海側を中心に大雪となり、道路の通行止めや航空機の欠航が相次いだ。２５日も各地で積雪や強い冷え込みが予想され、影響は広がりそうだ。国土交通省によると、大雪により、２４日午後３時時点で、高速道路は北陸道や上信越道など日本海側を中心に１５路線１３０区間で、国道も新潟県や山形県など９路線１０区間が通行止めとなった。新潟、富山、石川の各県では、大雪による車の立ち往