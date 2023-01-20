チャンネル登録者数250万人を超える人気YouTuberグループ「チャンネルがーどまん」のMYが18日、動画を投稿。盗撮が原因で交通事故を起こしてしまったと明かした。【映像】交通事故を起こしたMY（複数カット）メンバー同士で、iPhoneから家まで様々なものを破壊するドッキリが人気の「チャンネルがーどまん」。今回はドッキリ動画ではなく「盗撮してきたクソガキのせいでスープラで事故起こしてしまいました」と題した動画を公