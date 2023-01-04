元お笑いコンビ「雨上がり決死隊」の宮迫博之（52）が4日に公式YouTubeチャンネルを更新。14年4月から18年3月まで金曜日MCを務めていたフジテレビ「バイキング」を降板した“真相”について語る場面があった。宮迫は「たとえば不倫とかで取り上げられたときに、擁護すると炎上するんですね。本番以外で言ってることと、本番で喋ってることの差がすごく嫌でね。それが耐えられなくて“辞めさせてくれ”って言いました」と、自ら