ÆþÃÄ²ñ¸«¤Î³«»Ï3»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤ËÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È13Ç¯3²¯5000Ëü¥É¥ë¡Ê461²¯6300Ëü±ß¡Ë¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥³¥ì¥¢ÆâÌî¼ê¤Ë¡ÈÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¡É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ï±ä´ü¤Ë¡£¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÊÆºÇÂç¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖMLB¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬Àµ¼°·ÀÌó¤ò±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¸åÃí»ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É