「月はどっちに出ている」（１９９３年）「血と骨」（０４年）など在日コリアンの物語をリアルに描いた作品で知られる映画監督で、前日本映画監督協会理事長の崔洋一（さい・よういち）さんが２７日午前１時、ぼうこうがんのため東京都内の自宅で死去した。７３歳。長野県出身。葬儀・告別式は家族や近親者で行う。喪主は妻青木映子（あおき・えいこ）さん。後日、お別れの会を開く。同じ映画監督としても親交のあった北野武（
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