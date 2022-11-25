11月27日（日）19時よりBS12トゥエルビにて、1999年に制作された『ルパン三世』TVスペシャルシリーズ第11作『ルパン三世 愛のダ・カーポ 〜FUJIKOs Unlucky Days〜』（ワタナベシンイチ監督）が放送される。＞＞＞一味違う不二子にドキリ！『ルパン三世 愛のダ・カーポ』場面カットを見る(写真3点）今回のターゲットは、謎の財宝 ”コロンブスの卵”。その在り処を記したコロンブス・ファイルを手に入れた不二子とルパンだが、同じ