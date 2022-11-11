プロ野球のセ・リーグで首位に立つ阪神に、かつて甲子園を熱狂させた仲田幸司（５７）という投手がいた。米国人を父に持ち、「マイク」の愛称で親しまれたが、引退後、しばらくしてファンの前から姿を消した。それから１５年。波乱に満ちた人生について、本人が語り始めた。 ユニホームを脱いで四半世紀近くがたつ。作業服を着た仲田は、大阪市内の