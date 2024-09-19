事実上次期総理を選ぶ自民党総裁選挙が2024年9月27日に投開票される。9人が立候補、乱立状態だが、経済界は誰に総理になってほしいのか。そんななか、東京商工リサーチが9月12日、企業に行った緊急アンケート調査を発表した。主な主要メディアの世論調査とは異なり、高市早苗氏の支持率がダントツ1位であることがわかった。企業は高市氏のどこに期待しているのか？また意外な順位の背景は？調査担当者に聞いた。高市氏「経済安