TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』。それを記念して、特報映像が公開された。○●【第2期制作決定】TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』特報映像さらに、原作者・燦々SUNのお祝いコメントや、原作イラスト・ももこ、コミカライズ・手名町紗帆からのお祝いイラストが公開された。◎原作者：燦々SUNのお祝いコメントロシデレアニメ第2期、制作決定おめでとうございます！ そしてあり