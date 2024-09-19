巨人・ケラーは今月7登板で防御率0.00、奪三振率は12.86■巨人 2ー2 DeNA（18日・東京ドーム）今季巨人に加入したカイル・ケラー投手が圧倒的な投球を披露している。18日のDeNA戦（東京ドーム）では2番手で1イニングを無失点。9月は7登板で防御率0.00、奪三振率12.86と無双を誇る。右腕の奮闘にファンも歓喜。「巨人に来てくれてありがとう」「感謝でしかない」と声ををあげている。ケラーはこの日、1-1の7回に登板。1死から桑