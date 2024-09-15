今季限りで現役引退する阪神の秋山拓巳投手（３３）が１５日、西宮市内のホテルで引退会見を行った。タテジマ一筋１５年。９月２４日のウエスタン・ソフトバンク戦（鳴尾浜）が引退試合、３０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）の試合前にはファイナルピッチセレモニーが予定されている。秋山は西条高から２００９年度ドラフト４位で阪神に入団。高卒１年目の１０年８月２１日・巨人戦（東京ドーム）でプロ初登板初先発すると、同年にプ