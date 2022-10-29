「TVドラマか映画で死体役として雇ってもらえるまで投稿します！」――こう宣言して、ティックトックに毎日、死体を演じた動画を投稿していた男性が夢をかなえた。世界最年少のトランスジェンダーモデル 10歳の“少女”が稼ぎ出す大金の額は？米CBSテレビの人気ドラマシリーズ「CSI：科学捜査班」の続編「CSI:ベガス」シーズン2に死体役で出演をオファーされたのだ。米ケンタッキー州エリザベスタウンに住むジョシュ・ナリーさ