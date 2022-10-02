心不全のため１日午前に７９歳で死去したプロレス界のスーパースター・アントニオ猪木さんの自宅に２日、元プロレスラーでタレントの高田延彦氏（６０）が弔問に訪れた。猪木さんの死から一夜明けたこの日は、多くの関係者が自宅を訪問した。かつて猪木さんの付け人も務めた高田氏は「本当に今までちゃんと感謝の気持ちを伝えることができなかったので」と、神妙な面持ちを浮かべた。猪木さんは難病の「心アミロイドーシス」