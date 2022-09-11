日本の大学入試は1回きりの筆記試験で合否判定される。この仕組みは理想的なのか。現役東大生ライターの布施川天馬さんは「筆記試験はどんな人にも公平だ。最近は経験などを評価できる推薦やAO入試を重視するべきという声も聞かれるが、そうなれば経験をカネで買える富裕層ほど有利になるだけだ」という――。写真＝iStock.com／S-tomi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／S-tomi■話題になった「学歴重視から経験重視へ」の