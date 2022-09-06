注目度が高く、発売されると売り切れることも多い【ユニクロ】のコラボコレクション。今回は、大人女性に人気のファッションデザイナー【HANA TAJIMA（ハナ タジマ）】とのコラボ商品「フリュイドワンピース」をご紹介します。神コラボといえそうな、魅力的な商品がラインナップしているので、ぜひチェックしてみてください。 フレアシルエットがエレガントなワンピース しなやかな質感で、体に優しく寄り添