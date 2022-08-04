大雨の影響で増水した、山形県の南陽市（右側）と川西町を流れる最上川＝4日午後2時10分（共同通信社機から）国土交通省は大雨に伴う4日午後3時半現在の被害状況をまとめ、5県の計17河川で氾濫が起きたと発表した。土砂災害も4県で計11件発生。新潟県村上市小岩内地区では土石流により家屋に被害が出ている。国交省によると、国が管理する河川のうち、山形県の最上川で3カ所、秋田県の米代川と石川県の梯川でも各1カ所で水があ