この夏、若き料理人のナンバーワンが決まる！その大会の名は「ザ・プレミアム・モルツ presents CHEF-1グランプリ2022」。全国461名のエントリーの中から95名が都道府県代表に選出。先日、関東・甲信越エリアの予選ラウンドが行われました。実は、僭越ながら私、編集えびすがその審査員を仰せつかりました。当日の様子を独占ルポ！料理人がガチンコ勝負！シェフ版「M-1グランプリ」「CHEF-1グランプリ」は、冒頭でお伝えしたと