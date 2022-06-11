Tシャツやジーンズ、パーカー姿など、カジュアルな格好で正門に吸い込まれていく名門校の生徒たち──。【写真25枚】青いロゴ、マットな撥水素材一面のリュック姿で首だけ振り向く悠仁さま。他秋篠宮家の長男・悠仁さま（15）が入学した筑波大学附属高校は、「自主・自律・自由」を教育理念に掲げ、制服がない。在校生たちが私服通学するなか、悠仁さまのファッションにも注目が集まっている。「有名スポーツブランド『デサン