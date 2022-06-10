◇キリン杯日本4−1ガーナ（2022年6月10日ノエスタ）日本代表はカタールW杯に出場するガーナに4―1で勝利した。先制点をアシストしたのは、右FWでスタメン出場したMF堂安律（PSV）。前半29分、右サイドに張っていたMF久保からの横パスをエリア角で受け、ダイレクトでエリア内に走り込んでいたDF山根にスルーパスを通した。「（山根）視来くんは中に絡んでくる。得点シーンもそうだが、上手く入れ替わりながらできた。（