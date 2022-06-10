財務省、金融庁、日銀の幹部による情報交換会合＝10日午後、財務省財務省と金融庁、日銀は10日、情報交換会合を開き、外国為替市場の円安ドル高傾向を巡って協議した。会合後に声明文を公表し「急速な円安の進行が見られ、憂慮している」と懸念を表明。市場の動向や経済・物価への影響を「一層の緊張感を持って注視していく」と強調した。情報交換会合で声明文を出すのは初めてで、最近の円安進行を強くけん制した。会合後に記