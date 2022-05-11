「志村けんのバカ殿様」などで共演した桑野信義（65）が、11日に61歳で亡くなった上島竜兵さんをしのんだ。ブログを更新し「竜ちゃんまで何処かに行っちゃった殿と飲んでるのかなそれとも殿に怒られてるかな…俺たちゃ寂しいよ…また皆んなでバカ言いながら飲もうIwillloveallofyouforever！」とつづった。◆主な相談窓口・いのちの電話ナビダイヤル＝0570・783・556（午前10時〜午後10時）フリーダイヤル＝