静岡県御殿場市に、2022年2月23日、「天然温泉 富士桜の湯 ドーミーインEXPRESS富士山御殿場」がオープンしています。 天然温泉（富士八景の湯からの運び湯）を楽しめる大浴場に、富士山の絶景を望む屋上テラスの足湯、セルフロウリュ完備のドライサウナ＆強冷水の水風呂など、充実の温浴施設を覗いてみましょう！ 写真：屋上テラスの足湯 屋上テラスの足湯 「ドーミーインEXPRESS富士山御殿