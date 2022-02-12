「コレを考え出した奴は天才では？」2022年1月21日、漫画家の山本アリフレッドさんが、日常生活で使えるトリビアを描いた漫画をツイッターに投稿し、注目を集めた。山本さんは『理系が恋に落ちたので証明してみた。』（フレックスコミックス、略称：リケ恋）などの作品で知られる人気漫画家。理系男女のユニークな恋愛模様を描いた同作は、累計発行部数100万部を超える大人気コミックで、テレビドラマや実写映画、テレビアニメとさ