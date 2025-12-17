今日17日(水)は北海道から近畿、沖縄は気圧が低下。明日18日(木)以降も気圧のアップダウンが激しく、特に21日(日)は北海道から近畿にかけての広い範囲で影響度が大きくなりそうです。その後も気圧が上がったり下がったりするため、頭痛やめまいなど体調にご注意ください。21日(日)〜22日(月)は気圧変化大きいこの先一週間の気圧予報です。今日17日(水)は、北海道から沖縄まで気圧の低下する所が多いでしょう。特に大阪で影響度が大