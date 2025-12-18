創業62年を迎えた福井の老舗「初味寿司本店」(福井市)と、名酒「花垣」を醸す「株式会社南部酒造場」(大野市)は、福井の冬の味覚・越前がにのメス「セイコガニ」を丸ごと1杯分使用した発酵珍味『越前蟹乃醤(かにのひしお)』と、27年の時を重ねた長期熟成酒を合わせた『越前蟹乃醤 至福の極セット』を、2025年12月25日(木)より400セット限定で販売開始いたします。 醤_酒_卓上 醤_酒_お盆 ■本文 1. 開発背景：消え