創業62年を迎えた福井の老舗「初味寿司本店」(福井市)と、名酒「花垣」を醸す「株式会社南部酒造場」(大野市)は、福井の冬の味覚・越前がにのメス「セイコガニ」を丸ごと1杯分使用した発酵珍味『越前蟹乃醤(かにのひしお)』と、27年の時を重ねた長期熟成酒を合わせた『越前蟹乃醤 至福の極セット』を、2025年12月25日(木)より400セット限定で販売開始いたします。





1. 開発背景：消えゆく「冬の女王」の味を留める挑戦 福井県を代表する「セイコガニ(越前がにのメス)」は、内子(うちこ)や外子(そとこ)の濃厚な味わいから「赤い宝石」と称されますが、資源保護のため漁期は年内のわずか約50日間に限られています。「この短い期間しか味わえない幸福を、通年楽しめるようにしたい」。その想いから、昭和38年創業の初味寿司本店は、伝統的な「魚醤(ひしお)」の製法を応用。保存料を使わず、蟹の旨味だけを凝縮・熟成させることに成功しました。





2. 商品特長：33,000円(税込)の理由は「時間」と「密度」

【密度】

セイコガニ「丸ごと1杯」を1瓶に凝縮 通常の塩辛とは一線を画し、本商品1瓶に対し、貴重なセイコガニを贅沢に1杯分使用しています。寿司職人が長年の経験で培った塩加減と温度管理により、プチプチとした外子の食感と、チーズのように濃厚な内子の旨味を完全に一体化させました。一口の中に、蟹1杯分の生命力が詰まっています。





【時間】

4名のプロが唸った「27年熟成酒」との奇跡 蟹の強烈な旨味は、通常の日本酒では味が負けてしまいます。そこで白羽の矢が立ったのが、南部酒造場の地下貯蔵庫に眠る「27年熟成」の秘蔵古酒です。初味寿司親子、南部酒造場社長、いしかわ酒店代表の4名による厳格な利き酒会において、四半世紀を超えて醸成された古酒特有の「重厚なコク」と「琥珀色の酸味」だけが、蟹乃醤の個性を昇華させることが実証されました。





3. 商品概要





商品名 ： 越前蟹乃醤 至福の極セット

価格 ： 33,000円(税込)

販売数 ： 限定400セット

セット内容：

越前蟹乃醤(セイコガニ1杯分使用 / 内容量：80g)

越前蟹乃だし(内容量：118g)

南部酒造場 1998年に醸造された秘蔵の純米古酒(容量：500ml)

発売日 ： 2025年12月25日(木)

販売場所 ： いしかわ酒店オンラインストア、初味寿司本店(店頭)

https://ishikawasakeweb.stores.jp/items/676bcde6df877402efcc4eac





4. 今後の展望 本プロジェクトは、福井の「食」と「酒」の伝統産業が連携し、高付加価値な商品を創出するモデルケースです。今後は、福井県が誇る発酵文化を世界へ発信するため、海外の富裕層向け市場や高級レストランへの展開も視野に入れております。









■会社概要

● 初味寿司本店

創業 ： 昭和38年(1963年)

所在地： 〒918-8005 福井県福井市みのり2丁目3-12

代表者： 松谷 亨

URL ： https://hatumisushi.com/





● 株式会社南部酒造場

所在地： 〒912-0081 福井県大野市元町6-10

代表者： 松谷 亨

URL ： https://www.hanagaki.co.jp/