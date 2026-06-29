シェルとエンジニアリングサービスに関する包括契約(Enterprise Framework Agreement)を締結

千代田化工建設株式会社

千代田化工建設株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：太田 光治、以下「当社」）は、Shell Global Solutions International B.V.（以下、「シェル」）との間で、今後グローバルで見込まれるプロジェクトに対応するためのエンジニアリング業務・調達サービス業務に関する包括契約(Enterprise Framework Agreement)を締結いたしました。

当社とシェルは、これまで世界各国で展開されるエネルギー事業において、50年以上にわたり数多くのプロジェクトで協働し、信頼関係を深めてきました。本契約の締結により、両社の長年にわたる協力関係を一段と強化し、当社が培ってきたエンジニアリングの専門知識、調達能力、およびプロジェクト遂行能力を活かして、シェルのプロジェクトに対して迅速な始動、費用および工程の確実性、遂行の予見性を更に向上させるとともに、変化する市場環境への的確かつ効果的な対応を可能とするものです。

当社は総合エンジニアリング会社として、1948年の創業以来、およそ60の国と地域において、石油・ガス、化学、石油化学を含む幅広い事業分野において設計、調達、建設、運転および保守サービスを提供してきました。当社のパーパスである「社会の“かなえたい”を共創（エンジニアリング）する」のもと、今後もお客様との共創を第一に、事業の成功を実現するパートナーとして、エネルギーと環境の調和、健やかで豊かな未来の実現を目指し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

この件に関するお問い合わせ先：広報・サステナビリティ推進セクション 池尻、宮崎

Email: chiyoda_pr@chiyodacorp.com

URL: https://www.chiyodacorp.com/jp/contact/index.php