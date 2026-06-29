明治学園が早稲田大学大学院情報生産システム研究科と高大連携協定を締結　～北九州から世界へ。AI・ロボティクス教育の推進とグローバル人材育成を強化～

学校法人 明治学園

学校法人明治学園（福岡県北九州市戸畑区、学園長：高橋英樹）は、このたび 早稲田大学大学院情報生産システム研究科 と高大連携協定を締結しました。

本協定は、教育・研究・文化等の分野において相互に連携・協力し、理数教育の充実や最先端技術への理解促進、そしてグローバルな視点を持つ人材の育成を目的とするものです。本協定に基づき、両者は以下の取り組みを推進してまいります。

協定概要

協定書を手に記念撮影を行う（左）明治学園高橋英樹学園長と（右）早稲田大学大学院情報生産システム研究科の荒川雅生科長

協定名

明治学園・早稲田大学大学院情報生産システム研究科 連携協力協定

締結日

2026年６月23日

主な連携内容

次世代ロボティクス・AI教育の推進

グローバル人材育成

キャリア教育・アントレプレナーシップ教育

その他教育・研究に関する連携事業

協定の意義と今後の展望

近年、AIやデジタル技術の急速な発展により、社会が求める人材像は大きく変化しています。明治学園では、生徒一人ひとりが変化の激しい時代を主体的に生き抜く力を育むため、探究的な学びやSTEAM教育の充実を進めています。

今回の協定締結により、生徒たちは大学院レベルの研究や最先端技術に触れる機会を得るとともに、研究者や大学院生、留学生など多様な価値観を持つ人々との交流を通して、国際的な視野と課題解決能力を養うことが期待されます。

明治学園は今後も、大学や地域社会との連携を通じて、地域産業の発展を担う人材や社会の変革に寄与する人材の育成に取り組んでまいりまいります。

研究成果を外部発表会で発表

中学３年の理科探究の授業風景

ICT機器を学習に活用

早稲田大学大学院情報生産システム研究科（IPS）について

早稲田大学大学院情報生産システム研究科（IPS）は、北九州学術研究都市に設置された独立大学院です。AI・情報通信・半導体・ロボティクスなどの最先端分野を対象に、海外研究機関との連携のもと多くの留学生を受け入れ、国際的な教育・研究を展開しています。さらに北九州のモノづくりの伝統を生かし、地域産業と結びついた産学官連携による共同研究や人材育成を推進しています。

学校法人 明治学園について

北九州の近代産業基盤を創った安川敬一郎により「祖国に奉仕する有能高潔な人材を育成する」という志のもと1910年に創立され、コングレガシオン・ド・ノートルダム修道会の「社会の変革に寄与できる誠実で品位ある人に育てる」というカトリック精神を受け継いだ小学校・中学校・高等学校を擁する学校法人。

理事長：村上周二

学園長：高橋英樹

所在地：福岡県北九州市戸畑区仙水町5番1号

公式サイト：https://meijigakuen.ed.jp/jsh/