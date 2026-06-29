「筋トレ女子」の74％が尿もれトラブルを経験・不安視

株式会社三井メディカルジャパン

骨盤臓器脱・尿もれ等に関する医療機器「フェミクッション(https://urogyne.jp/femicushion/)」「フェミクッションハピネス(https://urogyne.jp/femicushion-happiness/)」を開発・販売する株式会社三井メディカルジャパン(https://urogyne.jp/)（東京都中央区、代表取締役：三井桂子）は、2026年6月18日から20日にかけて、月に1回以上、本格的な筋力トレーニングや高強度トレーニングに取り組む「筋トレ女子」100人を対象に、「トレーニング中の尿トラブルに関する実態調査」を実施しました。

「筋トレ女子」の7割以上が尿もれ経験、不安があると回答（三井メディカルジャパン調べ）

当社がこれまで実施した女子ゴルファー調査では、ゴルフ中に尿漏れ・頻尿などの不安やトラブルを感じた人は62％（57人／N200）でした。「筋トレ女子」の場合は74％（74人／N100）と、それを上回る結果となりました。ボディコンテストシーズンが本格化する中、高重量トレーニングに取り組む女性の『見えないコンディション課題』が明らかになりました。

74％が、トレーニング中の尿トラブルを経験・不安視

100人の『筋トレ女子』に、「トレーニング中に『尿漏れ』や『尿意の大幅な変化』を経験したことがあるか」と尋ねたところ、「よくある」「たまにある」と回答した人は合計62％（62人）でした。さらに「あまりないが不安はある」と回答した人を含めると、全体の74％（74人）が、トレーニング中の尿トラブルを経験、または不安視していることになります。

尿トラブルが起こる種目は「デッドリフト」が58%で最多

「筋トレ女子」の6割が「デッドリフト」時に尿もれ・尿意を感じると回答（三井メディカルジャパン調べ）

続けて尿トラブルや不安がある74人に対して、「具体的にどのようなトレーニング動作・種目で尿トラブルがあるか」と尋ねたところ、「デッドリフト」が58％（43人）で最多となりました。次いで、ベンチプレス、スクワット、バーベルカール・ショルダープレスなどの上半身トレーニングが続きました。

筋トレ種目で尿漏れが起きやすい1位は「デッドリフト」（三井メディカルジャパン調べ）

「デッドリフトのように高重量を持ち上げる動作では、無意識に息を止めて強い腹圧がかかり、骨盤底筋にも大きな負荷がかかります。今回の結果を通じて、筋トレに真剣に取り組む女性にも、声に出しづらい尿トラブルの不安があることを改めて感じました」（三井メディカルジャパン代表・三井桂子）。

80％がトレーニングや成績に影響していると自覚

尿もれトラブルはトレーニングや試合の成績にも影響すると回答（三井メディカルジャパン調べ）

続けて「尿トラブルや不安がトレーニング成績に影響していると感じるか」と尋ねたところ、80％（59人）が「大きく影響している」または「影響している」と回答しました。

尿もれトラブルによる影響で6割近くがセット数や回数を減らしている（三井メディカルジャパン調べ）

また、具体的な影響としては、「セット数や回数を減らさざるを得ない」が57％（42人）で最多となりました。次いで、「トレーニング内容を制限しないといけない」「高重量に挑戦を躊躇する」が続きました。

4割はナプキン・ショーツで対応、3割は水分補給を控える

4割が尿もれ後の対応（ナプキンやショーツ、パット）、3割は水分を控えるなど（三井メディカルジャパン調べ）

その74人に対して、現在、尿トラブルや不安への対策として行っていることを伺ったところ、「生理用ナプキンを使用する」が47％（35人）、「吸水ショーツ・吸水パッドを使用」が43％（32人）となりました。また、34％（25人）は「トレーニング直前の水分補給を控える」と回答しました。

特に夏場は汗をかきやすく、トレーニング時の水分管理が重要になります。一方で、尿トラブルへの不安から水分補給を控える人も見られ、女性のコンディション管理における課題が浮き彫りになりました。

相談先は家族・医療関係者・トレーナー、相談できていない人も

3割は家族に相談しているが、2割は誰にも相談できていない（三井メディカルジャパン調べ）

尿トラブルや不安について相談した相手は、「家族」が20人、「医療関係者」が18人、「ジムのトレーナー」が12人でした。一方で、尿トラブルを経験・不安視している74人のうち、22％（16人）は「相談したことがない」と回答しました。

相談しなかった理由としては、「恥ずかしい」「ジムやコミュニティに知られたくない」「誰に相談すればよいかわからない」「トレーニングに関係ないと思われそう」などが挙げられました。

骨盤底筋へ負荷がかかる事を認知68％、ショーツへの関心は77％

筋トレ女子の約7割は高付加のトレーニングが骨盤底筋に負荷をかけている事を自覚している（三井メディカルジャパン調べ）

「筋トレ女子」100人に対して、高重量トレーニングや高強度トレーニングが骨盤底筋に負荷をかける可能性について、68％（68人）が「知っていた」「なんとなく知らなかった」と回答しました。

「筋トレ女子」の約8割が骨盤底筋を下から支えるショーツに興味があると回答（三井メディカルジャパン調べ）

また、骨盤底を下から支えるショーツについて質問したところ、「とても試してみたい」「ちょっと試してみたい」を合わせて61％（61人）が関心を示しました。特に尿トラブルや不安がある74人に限ると、77%（57人）と高い数字を示しており、高重量トレーニングを行う「筋トレ女子」にとって、「尿もれ対策」は重要な取り組みであると実感しています。



【医師監修】銀座リプロ外科 院長 永尾光一医師コメント

銀座リプロ外科 院長 永尾光一医師

高重量トレーニングでは、体幹を安定させるために腹圧がより一層高くなります。特にデッドリフトやスクワットでは、腹部に強い圧がかかるため、骨盤底筋への負荷も大きくなります。

女性の身体では、骨盤底筋が膀胱や尿道を支えることで排尿をコントロールしています。しかし、腹圧が急激に高まった時に骨盤底筋が十分に対応できないと、尿漏れや尿意の変化が起こることがあります。

尿トラブルは恥ずかしいものとして我慢されがちですが、トレーニングの継続やパフォーマンスにも関わる可能性があります。気になる症状がある場合は、自己判断で抱え込まず、医療機関や専門家に相談していただきたいと思います。

「フェミクッションハピネス」について

骨盤底筋トレーニングパンツとして、尿漏れ対策としてもOK。「フェミクッションハピネス」

「フェミクッションハピネス」は、三井メディカルジャパンが開発した、骨盤底筋をサポートし、尿もれに悩む方の日常ケアを支える一般医療機器です。下着の上から着用できるサポータータイプで、独自のオーバル部分が骨盤底筋を下から支える構造を採用しています。

骨盤底筋は、膀胱や尿道などを支える重要な筋肉群です。出産、加齢、運動不足、長時間の立ち仕事などにより負担がかかると、尿もれや下腹部の違和感につながることがあります。「フェミクッション ハピネス」は、毎日の生活に取り入れやすい骨盤底ケアの選択肢として提案しています。

通常タイプに加え、トレーニング時の脚の動きに配慮した、股下の浅いアスリート向けタイプも展開しています。洗濯して繰り返し使用できるため、日常生活だけでなく、運動時のコンディション管理を意識する方にも取り入れやすい設計です。

商品名：「フェミクッションハピネス」（Femicushion Happiness）

価格：29,700円（消費税込み）

医療機器区分：一般医療機器

届出番号：13B2X10096000002

サイズ：I（おへそ周り60～80cm）／II（70～90cm）／III（80～100cm）／IV（特注）

カラー：ベージュ／ブラック／ブルー／ピンクベージュ

販売方法：

公式サイト https://urogyne.jp/femicushion-happiness/

楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/urogyne/6001001/

Amazon https://x.gd/1iyv1

ヤフーショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/femcare/6001001.html

フェミクッションハピネス開発者 三井桂子コメント（(株)三井メディカルジャパン 代表取締役）

株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役 三井桂子

今回の調査では、筋トレに真剣に取り組む女性の多くが、トレーニング中の尿トラブルや不安を抱えていることが分かりました。特にデッドリフトのように高重量を持ち上げる動作では、無意識に息を止めて強い腹圧がかかり、骨盤底にも大きな負荷がかかります。セット数や回数を減らしたり、種目を避けたり、高重量への挑戦を控えるなど、パフォーマンスにも影響している可能性があることに驚きました。

「フェミクッション ハピネス」は、骨盤底を下から支える独自のオーバル構造を採用しています。下着の上から着用でき、洗濯して繰り返し使えるため、日常生活はもちろん、アスリートにも取り入れやすいサポーターです。

「尿もれを気にせず、競技に打ち込んでほしい」

その想いから現在、アスリート向けタイプの開発も進めています。今後は筋トレやボディメイクに取り組む女性をはじめ、さまざまな競技者の声を取り入れながら、女性アスリートのコンディション管理や競技継続を支える選択肢になれればと考えています。

調査概要

調査名：腹圧のかかる高強度トレーニング層の尿もれ調査

調査対象：月に1回以上、筋力トレーニングや高強度トレーニングに取り組む女性100人、全国を対象種目：ウエイトリフティング・パワーリフティング・クロスフィット、ジムでの本格的なフリーウエイト（バーベルやダンベル10kg以上を用いたスクワットやデッドリフト等）を行っている方

性別：女性

年代：20代～40代

調査方法：インターネット調査（セルフアンケート「Qiqumo」）

調査期間：2026年6月18日～20日

有効回答数：100人

調査主体：株式会社三井メディカルジャパン

回答者の年代は、20代が43％、30代が38％、40代が19％でした。トレーニングレベルは、社会人のフィットネス愛好家が58％、社会人の競技者・アスリートが25％、大学生が11％、その他が6％でした。

過去の調査実績：

・62％が“尿漏れ・尿トラブル“で集中力と行動に影響 それでも約7割が「誰にも相談できていない」事と判明(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000153412.html)

・65％がマラソン大会中に水分を控えた経験 4人に1人が尿漏れ経験、半数以上が相談せず(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000153412.html)

会社情報

社名：株式会社三井メディカルジャパン

本社所在地：東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD. 5F

代表者：代表取締役 三井桂子

設立：2006年

事業内容：医療機器の開発・製造・販売

URL：https://mitsuimedical.com/

骨盤臓器脱専用のサポーター「フェミクッション」：

https://urogyne.jp/femicushion/

骨盤底筋強化サポーター「フェミクッション ハピネス」：

https://urogyne.jp/femicushion-happiness/

YouTube

骨盤臓器脱・尿漏れ・頻尿 対策「フェミクッション・フェミクッションハピネス」：

https://www.youtube.com/@TheFemicushion