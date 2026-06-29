2026年夏、すとぷり史上最大の渋谷ジャックが開催決定！第1弾は東急グループとコラボレーション！

株式会社STPR

株式会社STPR（本社：東京都渋谷区、代表：秋田堅司、以下「STPR」）は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の結成10周年を記念して展開する「渋谷ジャック」の第1弾として、東急グループとのコラボレーションイベント『すとぷり 10th Anniversary in Shibuya with TOKYU GROUP』を、2026年8月7日(金)から8月30日(日)まで開催することをお知らせいたします。

2026年6月4日に結成10周年を迎えた「すとぷり」は、これまで応援してくださったリスナーの皆さまへの感謝を込めて、さまざまな10周年記念企画を展開しています。

この夏フィナーレを迎える『すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ～すとぷり ARENA TOUR～』東京公演(8月18日～20日)に向けて、渋谷の街全体を舞台にすとぷり史上最大となる渋谷ジャックの開催が決定いたしました。

その第1弾として東急グループと開催する『すとぷり 10th Anniversary in Shibuya with TOKYU GROUP』では、渋谷駅周辺の商業施設や交通機関を舞台に、フォトスポットやデジタルラリー、対象店舗での飲食キャンペーン、コラボメニュー・コラボ商品の販売、ジャックトレインやラッピングバスの運行、期間限定ポップアップストアなど、特別企画を多数展開します。

見て、聞いて、食べて、巡って楽しめる多彩な企画を通じて、渋谷を訪れる皆さまへ「すとぷり」の"楽しい"をお届けします。この夏はぜひ、すとぷり一色に染まる渋谷の街を巡りながら、心に残る思い出づくりをお楽しみください。

■『すとぷり 10th Anniversary in Shibuya with TOKYU GROUP』イベント概要

開催期間：2026年8月7日(金)～8月30日(日)

展開企画：

１.東急グループ各施設に「すとぷり」フォトパネルが出現！

２.東急グループ対象飲食店舗にて「オリジナルポストカード」をプレゼント！

３.渋谷ヒカリエ カフェ&レストランにて「すとぷり」コラボメニューが登場！

４.シブヤフードダンジョンにて「すとぷり」コラボ商品が登場！

５.東急電鉄「すとぷり」コラボジャックトレイン「すとぷり 10th Anniversary号」が運行！

６. 東急バス「すとぷり」コラボラッピングバスが渋谷の街を運行！

７.東急グループ各施設を含む、渋谷エリア全域にて「デジタルラリー」開催！

８.コラボ広告や館内放送にて、すとぷりが渋谷エリアをジャック！

９.SHIBUYA109にて「STPR Family STORE - DREAM LAND -」出店！

１０.すとぷり× Roblox「FASHION RUNWAY SHIBUYA109」開催！

■『すとぷり10th Anniversary in Shibuya with TOKYU GROUP』イベント詳細

１. 東急グループ各施設に「すとぷり」フォトパネルが出現！

渋谷エリアの東急グループ6施設にて、すとぷり10周年を記念したフォトパネルが登場！これまでの「すとぷり」のビジュアルの中から6種類のフォトパネルを各施設に1種類ずつ設置予定です。

開催期間：2026年8月7日(金)～8月30日(日)

設置施設：渋谷ヒカリエ／SHIBUYA109渋谷店／MAGNET by SHIBUYA109／渋谷マークシティ／渋谷ストリーム／渋谷サクラステージ（計6施設）

※営業時間については、各施設のHPをご確認ください。

※設置場所の詳細は後日お知らせ予定です。

※デザインは変更となる可能性がございます。

フォトパネルイメージ２.東急グループ対象飲食店舗にて「オリジナルポストカード」をプレゼント！

東急グループ対象飲食店舗にて、1,500円(税込・レシート合算不可)毎に「オリジナルポストカード」を1枚プレゼント！これまでの配信で使われたサムネイル等をモチーフにした、10周年記念特別デザインのポストカードとなっております。

配布期間：第1弾｜2026年8月7日(金)～8月17日(月) 第2弾｜2026年8月18日(火)～8月30日(日)

※施設毎・期間によりポストカードデザインが異なります。(※ランダム配布ではございません)

※各店舗なくなり次第終了

実施施設：

渋谷ヒカリエ／MAGNET by SHIBUYA109／渋谷マークシティ／渋谷ストリーム／渋谷サクラステージ

ポストカードイメージ３. 渋谷ヒカリエカフェ＆レストランにて「すとぷり」コラボメニューが登場！「Shibuya Hikarie Strawberry Celebration！」

渋谷ヒカリエカフェ＆レストランでは、「Shibuya Hikarie Strawberry Celebration！」と題して「すとぷり」をテーマにした「すとろべりーカラー」のオリジナルコラボメニューを販売！コラボメニューには、「すとぷり」のMV楽曲の世界観をイメージした、オリジナルフードピック1枚(全5種 ランダム配布)をつけてご提供いたします。

開催期間：2026年8月7日(金)～8月30日(日)

対象店舗：渋谷ヒカリエカフェ＆レストランフロア(6・7階)22店舗

キャンペーン詳細：※実施店舗およびコラボメニューの詳細は後日お知らせ予定です。

▼メニュー例

※数量限定・各店なくなり次第終了

※写真はイメージです。

４.シブヤフードダンジョンにて「すとぷり」コラボ商品が登場！「すとぷり 10th Anniversary in Shibuya × シブヤフードダンジョン」

東急百貨店が渋谷エリア3拠点にて仕掛ける、食の祭典『シブヤフードダンジョン』では、今回のコラボレーションを記念して、『すとぷり』をイメージしたオリジナルコラボフードや、オリジナルシールを貼付した商品(特典対象フード)を販売。オリジナルコラボフードと特典対象フードをお買い上げの方には、夏をテーマとした「すとぷり」イラストの「オリジナルポストカード」をプレゼントいたします。

開催期間：2026年8月7日(金)～8月30日(日)

対象店舗：

・渋谷マークシティ 1階・地下1階/しぶちか：渋谷 東急フードショー 39ショップ

・渋谷ヒカリエ内ShinQs by TOKYU DEPARTMENT STORE 地下2階・地下3階：東横のれん街 26ショップ参加 ※2階 ストロベリーマニアも対象

・渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン内 1階・地下2階：東急フードショーエッジ 13ショップ

キャンペーン詳細：後日お知らせ予定

▼コラボ例

▼ポストカードイメージ

※数量限定・各店なくなり次第終了

※写真はイメージです。

５.東急電鉄「すとぷり」コラボジャックトレイン「すとぷり 10th Anniversary号」が運行！

すとぷり10周年×東急電鉄とのスペシャルコラボレーション企画として東急東横線１編成をまるごとジャックした「すとぷり 10th Anniversary号」ジャックトレインの運行が決定！ジャックトレイン内では、すとぷり10周年を記念した広告や映像等を用いて、車内一面を「すとぷり」で埋め尽くします！

運行期間：8月初旬～8月末(予定)

運行車両：東横線 5050系 4000番台 1編成(10両編成)

運行区間：相鉄本線・相鉄いずみ野線～相鉄新横浜線～東急新横浜線～東横線～東京メトロ副都心線～東武東上線横浜高速鉄道みなとみらい線～東横線～東京メトロ副都心線～西武池袋線・東武東上線

※本件に関し、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※掲出期間中は、ダイヤ乱れ等の影響により、予告なしに運休する可能性がございます。

※走行時期などの詳細は、後日お知らせいたします。

※ジャックトレインは車両内装のみラッピングとなります。(※車両外側のラッピングは行いません。)

イメージ

６. 東急バス「すとぷり」コラボラッピングバスが渋谷の街を運行！

すとぷり10周年×東急バスとのスペシャルコラボレーション！渋谷駅を発着する東急バスをまるごとラッピングしたコラボバスの運行が決定！すとぷり10周年を記念した2種類のラッピングバスが登場予定。

「すとぷり」コラボラッピングバスが渋谷エリアを中心に駆け巡ります！

車両：車両数2台 渋谷駅発着路線バス

運行期間：2026年8月上旬～8月下旬（予定）

※東急バスお客さまセンター、営業所、乗務員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※車両整備やダイヤ乱れ等により、予定通り運行しない場合がございます。

※対象ラッピングバスの運行ダイヤは非公開となります。運行状況に関する事前のご案内はいたしません。

※お問合せ等いただいてもご回答できませんので予めご了承ください。

※ラッピングバスは車両外装のみのラッピングとなります。(※車両内装のラッピングは行いません。)

７.東急グループ各施設を含む、渋谷エリア全域にて「デジタルラリー」開催！

「すとぷり10周年」を記念した「デジタルラリー」の開催が決定！渋谷エリア各所に「すとぷり」のスタンプラリースポットが登場！スタンプを集めると「オリジナルスマホ壁紙」をプレゼントいたします。

※ラリーの詳細は後日お知らせいたします。

８.コラボ広告や館内放送にて、すとぷりが渋谷エリアをジャック！

「すとぷり」結成10周年を記念し、渋谷エリアのさまざまな場所にコラボレーション広告が登場します。さらに、東急グループの一部施設では、期間限定で館内放送も実施予定です。

掲載期間/掲載場所：詳細は後日お知らせいたします。

９.SHIBUYA109にて「STPR Family STORE- DREAM LAND -」期間限定出店！

「すとぷり 10th ANNIVERSARY in SHIBUYA with TOKYUGROUP」コラボレーションを記念して

「STPR Family STORE - DREAM LAND -」がSHIBUYA109にて期間限定オープン！限定のグッズもご用意しております！「すとぷり」の公式グッズに加え、STPR Familyの公式グッズも取扱予定です。

出店期間：2026年8月7日(金)～8月30日(日)

開催場所：SHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!

ー「STPR Family STORE - DREAM LAND -」に関する詳細はこちらをチェック！ ー

STPR Family STORE 公式X：https://x.com/stpr_store

SHIBUYA109 「STPR Family STORE - DREAM LAND -」特設サイト：https://shibuya109.jp/topics/disp_stpr-family-store-dream-land/

STPR Family STORE 特設ページ：https://cybergoods-store.jp/pages/stpr-family-store-popup

１０. すとぷり × Roblox「FASHION RUNWAY SHIBUYA109」開催決定！

すとぷりと東急グループのコラボを記念して「すとぷり」×「Roblox FASHION RUNWAY SHIBUYA109」とのスペシャルコラボレーションが実現！RobloxのSHIBUYA109ゲーム内に、フィールドにすとぷり10周年コラボグラフィックが出現します。さらに、限定コラボレーションアイテムの販売など、さまざまな企画を実装予定です。

実施期間：2026年8月7日(金)～8月30日(日)

※詳細は後日お知らせいたします。

■すとぷり Profile

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数440万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数5,050万人にのぼる。(2026年6月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。2026年6月に活動10周年を迎える。記念のアリーナツアーを4都市13公演で開催予定。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

■株式会社STPRについて

■株式会社STPR 概要

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

代表者：秋田 堅司

公式サイト：https://stprcorp.com/

公式X：https://x.com/stpr_inc