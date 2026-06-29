犬の散歩マナー向上と飼い主教育を支える、犬のしつけ専門店が作った″現場発″のトレーニングリードをMakuakeで先行展開

毎日の散歩を“しつけと安全管理の時間”へ

株式会社東京DOGS

株式会社東京DOGS（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：松尾 邑仁）は、犬の散歩としつけを支える新商品「トレーニングリード」を、2026年6月27日より応援購入サービス「Makuake」にて先行展開開始いたしました。

本商品は、犬のしつけ教室・犬の幼稚園の現場で多くの犬と飼い主に向き合ってきた経験をもとに開発した、日常の散歩と基礎トレーニングの双方に対応する2WAY仕様のリードです。

100本以上の検証を重ね、持ちやすさ、合図の伝わりやすさ、テンション調整のしやすさを重視した設計としました。

Makuake公開後は、公開3時間で目標金額を達成／2026年06月28日時点で応援購入総額1,152,090円、達成率1152%、となっており、犬との暮らしにおける「道具選び」と「散歩の質」への関心の高さがうかがえます。

発表概要

株式会社東京DOGSは、2026年6月27日より、犬の散歩としつけを支えるトレーニングリードをMakuakeで先行展開しています。

本商品は、日常の散歩、基礎トレーニング、飼い主とのコミュニケーションを支えることを目的に、プロドッグトレーナーの現場知見をもとに開発したドッグギアです。

プロジェクト名：犬のしつけのプロが本気で開発！毎日の散歩としつけが変わる究極のトレーニングリード

開始日：2026年6月27日

掲載先：Makuake

商品カテゴリ：犬用トレーニングリード

主な特徴：2WAY仕様、グリップ設計、テンション調整、行動心理に基づいた構造

Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/tokyodogs/

背景・課題

犬との暮らしにおいて、散歩は運動や排泄のためだけでなく、社会性を育み、飼い主との信頼関係を深める重要な時間です。

一方で、実際のしつけ現場では、散歩中の引っ張り、興奮、飛び出し、他の犬や人への反応、リード操作の難しさに悩む飼い主の声が少なくありません。特に都市部では、歩行者、自転車、子ども、高齢者、他の犬との距離が近く、リードの扱い方は犬だけでなく周囲の安全にも関わります。

また、ペット用品市場には多くのリードが流通している一方で、飼い主にとっては「どのリードを選べばよいのか」「しつけに向いている道具とは何か」が分かりにくいという課題があります。

東京DOGSは、犬のしつけ教室・犬の幼稚園の運営を通じて、日々多くの犬と飼い主に向き合ってきました。その中で、リードは単なる散歩用品ではなく、犬に合図を伝え、飼い主が適切なタイミングで褒め、落ち着いた行動を支えるための重要なコミュニケーションツールであると考えています。

本取り組みの特徴

1. プロのしつけ現場から生まれた設計

本商品は、犬のしつけ教室・犬の幼稚園の現場で得た知見をもとに開発しました。犬の行動、飼い主の手の使い方、リード操作時の負担、日常の散歩で起こりやすい課題を踏まえ、実用性を重視しています。

2. 100本以上の検証を経た2WAYリード

日常の散歩と基礎トレーニングの双方に対応できるよう、100本以上の検証を重ねました。犬のサイズや性格、散歩環境、トレーニング場面に応じて扱いやすい仕様を目指しています。

3. 合図が伝わりやすいグリップ設計

飼い主が直感的に扱いやすく、犬に合図を伝えやすいグリップ設計を採用しています。リード操作に慣れていない飼い主でも、日常の散歩の中で扱いやすいことを重視しました。

4. 行動心理に基づいたテンション調整

犬に過度な負担をかけるのではなく、飼い主が適切なタイミングで合図を出し、落ち着いた行動を促すことを目的に設計しています。散歩中の引っ張りや興奮に対して、力任せではなく、犬とのコミュニケーションを支える道具として活用できます。

5. 商品だけでなく、飼い主教育とセットで届ける

東京DOGSでは、リードを販売するだけでなく、使い方や散歩時の考え方、犬との向き合い方も合わせて発信していく予定です。店舗、SNS、動画コンテンツなどを通じて、飼い主が自宅や日常の散歩で実践しやすい情報提供を進めてまいります。

提供価値

本商品を通じて、東京DOGSは次の価値を提供します。

飼い主に対しては、毎日の散歩をより安全で扱いやすい時間にすること。

犬に対しては、過度な負担をかけず、飼い主との意思疎通を取りやすくすること。

地域社会に対しては、犬の散歩マナー向上や、犬が苦手な人も含めた公共空間での共生に貢献すること。

犬と暮らす人が増える中で、リードの選び方や使い方は、飼い主個人の問題にとどまらず、地域で犬と人が安心して暮らすための重要な要素です。東京DOGSは、ドッグトレーニングの専門企業として、犬と人がより良い関係を築くための実践的な選択肢を届けてまいります。

今後の展開

Makuakeでの先行展開後は、応援購入者からの反応や使用感を踏まえ、一般販売に向けた改善・展開を進めてまいります。

また、東京DOGSが運営する犬のしつけ教室・犬の幼稚園、公式SNS、YouTube等を通じて、リードの正しい使い方、散歩中の基礎トレーニング、飼い主が知っておきたい犬の行動理解に関する情報発信を強化していく予定です。

今後も東京DOGSは、しつけ教室、犬の幼稚園、ペットホテル、物販、イベント運営、教育事業を通じて、犬と人が安心して暮らせる社会づくりに取り組んでまいります。

会社概要

会社名：株式会社東京DOGS

代表取締役：松尾 邑仁

本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

TEL：048-919-2958

MAIL：info@tokyo-dogs.com

事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs