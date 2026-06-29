『Microsoft 365、複雑化した設定に不備が残っていないと言い切れますか？』というテーマのウェビナーを開催

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■Microsoft 365の普及と機能拡大で設定管理が複雑化している現実

Microsoft 365は、多くの企業にとってメール、ファイル共有、チャットなどの業務基盤として定着しています。一方で、機能追加やサービス拡張が続く中、管理対象となる設定項目は年々増加しており、運用の複雑化が進んでいます。

特に、外部共有、権限管理、認証設定、アプリ連携などは、日々の運用の中で設定変更が積み重なりやすく、「導入時には適切だった設定」が、現在も最適な状態とは限りません。

また、Microsoft 365はライセンス体系や利用機能によって利用可能な設定項目も異なるため、自社の環境において何を確認すべきか分からないまま運用されているケースも少なくありません。

その結果、

・Microsoft 365を導入済みだが、本当に適切な設定で運用できているか不安がある

・セキュリティに詳しい担当者がおらず、設定状況を十分に確認できていない

・導入やテナント移行を急いだため、設定を見直す機会がなかった

・コンプライアンス対応の観点から、設定状況を定期的に確認したい

・外部共有や権限設定が適切か客観的に把握したい

といった課題を抱える企業が増えています。



■設定不備による情報漏洩や不正アクセスのリスクを把握できない

Microsoft 365では、外部共有設定や管理者権限、認証方式、アプリケーション連携など、多くの設定がセキュリティに直結しています。

しかし実際には、

「設定を変更した記憶はあるが、現在どうなっているか把握できていない」

「複数の担当者が運用してきたため、誰が何を設定したか分からない」

「Microsoft推奨設定やベストプラクティスと比べて適切か判断できない」

といった状況が少なくありません。

さらに問題なのは、設定不備が存在するかどうかよりも、“現在の設定状況を客観的に判断できない状態”にあります。

情報漏洩や不正アクセスの事故が発生していなくても、現在の設定状況を客観的に確認できているとは限りません。

だからこそ今求められているのは、「問題が起きてから対応する」のではなく、自社のMicrosoft 365環境がどのような状態にあるのかを客観的に確認し、潜在的なリスクを可視化することです。



■Microsoft 365の設定状況を客観的に把握し、見落としやすいリスクを可視化する方法

本セミナーでは、Microsoft 365の設定状況を客観的に確認するための診断サービスをもとに、企業が見落としやすい設定リスクや確認ポイントについて解説します。

Microsoft 365の運用において確認すべき設定ポイントや、見落とされやすいリスクについて整理しながら、自社環境をどのような観点で確認すべきかをご紹介します。

また、診断結果をどのように読み解き、優先順位を付けながら改善につなげるべきかについても解説します。

「今の設定で本当に大丈夫なのか分からない」

「リスクを客観的に把握したい」

「セキュリティ担当者が不足しており、自社だけで判断できない」

そのような課題をお持ちの方に向けて、Microsoft 365を運用しているものの、現在の設定状況に不安を感じている企業が、自社環境を見直すための考え方と具体的なアプローチをご紹介します。





・ こんな立場の方／こんな課題を感じている方におすすめ

・Microsoft 365を導入済みだが、現在の設定状況に不安がある

・外部共有や権限設定が適切か客観的に確認したい

・セキュリティ担当者が不足しており、設定見直しまで手が回らない

・法規制や業界ガイドラインへの対応強化を進めたい

・Microsoft 365の導入やテナント移行後の設定状況を確認したい

・Microsoft 365を安全に運用するための確認ポイントを整理したい





・ 本セミナーで持ち帰れること

Microsoft 365の設定不備は、気付かないまま運用されることが少なくありません。本セミナーでは、外部共有・権限・認証設定などの確認ポイントを整理しながら、自社環境にどのようなリスクが潜んでいる可能性があるのかを客観的に把握するための考え方を解説します。

「安全だと思っている」状態から、「根拠を持って安全と言える」状態へ。そのために必要な診断・可視化の進め方を持ち帰りたい方は、ぜひご参加ください。





■主催・共催

NTTテクノクロスサービス株式会社

トリオール株式会社



■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。



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