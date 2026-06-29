【独婚祭16th】都立庭園で夏の婚活イベント開催！結婚を真剣に考える男女120名を募集

一般社団法人日本婚活支援協会

一般社団法人日本婚活支援協会（東京都、代表理事：後藤幸喜）は、結婚を真剣に考える独身男女を対象とした婚活イベント『独婚祭2026 SUMMER GARDEN PARTY』を、2026年7月26日（日）および8月2日（日）の2日間、都立庭園「清澄庭園」内の交流施設「大正記念館」（東京都江東区）にて開催いたします。

近年、結婚を希望しながらも出会いの機会に恵まれない独身者が増える中、対面で安心して交流できる質の高い婚活イベントへの関心が高まっています。当協会では、2010年から続く結婚支援事業の一環として、一人ひとりが安心して一歩を踏み出せる出会いの場を応援します。

■ 「独婚祭」3つの特徴

会場：都立庭園 清澄庭園会場：清澄庭園内「大正記念館」1. 年間458人が参加、第一希望同士のカップル成立率は23.5％

「独婚祭」は、一人参加限定・選考制を採用。2025年は年間458人が参加し、第1希望同士によるカップル成立率は23.5％を記録するなど、多くの参加者が確かなご縁を築いています。

※カップル成立数は、すべて第一希望者同士のマッチング数をもとに算出しています。

2. 歴史ある清澄庭園を舞台に、一人ひとりとじっくり交流

会場は、美しい日本庭園に隣接する「大正記念館」が舞台。異性参加者全員との1対1トークをはじめ、ランチ交流やグループ交流、婚育ミニ講座など、自然な流れで相手の人柄を知ることができる充実のプログラムを用意しています。

3. 年代別開催だから、価値観の近い相手と出会いやすい

イベントは年代別の2部制で開催し、7月26日は24～34歳、8月2日は32～42歳を対象に、それぞれ男女各30人、合計120人を募集します。同世代だからこそ会話が弾みやすく、結婚を前向きに考える参加者同士が自然な交流を深められるプログラムとなっています。

■ イベント概要

1対1のトークタイムの様子ランチタイムの様子婚育プログラムの様子交流プログラムの様子

【イベント名】

【独婚祭 16th】2026 SUMMER GARDEN PARTY

～この夏、都立庭園を会場に、新たな出会いを応援します～

◎24歳～34歳の部

[日程１.] 2026年7月26日（日）11:00～15:30（予定）

会 場 ：清澄庭園「大正記念館」 (東京都江東区清澄3-3-9)

アクセス：都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅下車徒歩3分

対 象 ：24歳～34歳の独身男女

参加資格：現在、結婚を希望している独身の方

参加規約に同意いただける方

当日、公的身分証明書をご提示いただける方

定 員 ：60名（男女各30名）※予定

参加費 ：20代：女性 4,000円 / 男性 6,500円

30代：女性 4,500円 / 男性 7,000円

※参加費には会場費、ランチ＆ドリンク代が含まれます。

◎32歳～42歳の部

[日程２.]2026年8月2日（日）11:00～15:30（予定）

会 場 ：清澄庭園「大正記念館」 (東京都江東区清澄3-3-9)

アクセス：都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅下車徒歩3分

対 象 ：32歳～42歳の独身男女

参加資格：現在、結婚を希望している独身の方

参加規約に同意いただける方

当日、公的身分証明書をご提示いただける方

定 員 ：60名（男女各30名）※予定

参加費 ：30代：女性 4,500円 / 男性 7,000円

40代：女性 4,500円 / 男性 7,500円

※参加費には会場費、ランチ＆ドリンク代が含まれます。

■お申込み方法

下記URLの専用フォームよりお申込みいただけます。

- ウェブページ：https://konkatu.or.jp/dokkonsai_2026summer/- 専用フォーム：https://pro.form-mailer.jp/lp/27cada47342181- お問い合わせフォーム：https://konkatu.or.jp/contact/

■主催団体について

一般社団法人日本婚活支援協会では、自主開催イベントに加え、全国の自治体・団体を対象に婚活イベントの企画・運営支援を行っております。婚活イベント「独婚祭」の開催をはじめ、公共型お見合い事業「紹介婚」や、地方自治体と連携した結婚・移住支援事業「移住婚」「移住婚ツアー」などを実施しています。

【団体概要】

名称 ： 一般社団法人日本婚活支援協会

所在地 ： 〒107-0061 東京都港区北青山3-8-8

代表 ： 代表理事 後藤 幸喜（ごとう こうき）

設立 ： 2010年3月19日

URL ： https://konkatu.or.jp