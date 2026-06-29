『AI活用前提のレガシー刷新“AIモダナイゼーション”をどう進めるか？』というテーマのウェビナーを開催

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■AI活用を阻むレガシーシステムの壁

生成AIやデータ活用、業務プロセスの高度化が企業競争力に直結するなか、多くの企業では長年使い続けてきた既存システムが変革の制約になり始めています。AI活用の構想、業務効率化、新しいサービス開発などがあっても、現場や情報システム部門から「今のシステムでは無理」と判断され、具体的な検討が止まってしまうケースは少なくありません。 動き続けているから問題ないと見なされてきたレガシーシステムは、保守コストや技術的負債だけでなく、次世代基盤への移行や企業変革そのものを阻む経営課題として捉える必要があります。



■ブラックボックス化で刷新判断が進まない

レガシーシステムの刷新が進まない背景には、システムの複雑化やブラックボックス化により、客観的で正確な判断材料を揃えられないという課題があります。設計書が実態と合っていない、設計書そのものが存在しない、仕様を説明できる担当者がいない、改修時の影響範囲が読めないといった状態では、刷新すべきか、延命すべきか、段階的に移行すべきかを判断すること自体が難しくなります。その結果、調査や見積もりに時間がかかることを理由に投資判断が先送りされ、AI活用やDXに必要な基盤整備が進まないまま、既存システムの維持に予算と工数を割き続ける状況に陥ります。



■AI解析を起点に、AI活用を前提とした次世代基盤への移行を実現する

本セミナーでは、独自開発の「Spice AI-Modernization Tool」を用いてレガシーシステムの現状を可視化し、次世代基盤への移行を進めるためのモダナイゼーション戦略について解説します。 ソースコード解析や設計書のリバース、影響範囲の把握に加え、UX視点での業務課題整理を組み合わせることで、単なるシステムリプレイスではなく、現場業務と将来の変革を見据えた「あるべき姿」を描くアプローチを紹介します。

「今のシステムでは無理」と変革をあきらめかけていた企業に向けて、現状把握から移行計画、投資判断へつなげる実践的な進め方をお伝えします。





■主催・共催

スパイスファクトリー株式会社



■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。



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