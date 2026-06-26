株式会社ムーンラビットは、PC向けオンラインゲーム『幻想神域 Echo of Cube』において、最大30人で強力なボスに立ち向かう「レイドアリーナ」の実装や期間限定イベントを開催したことをお知らせします。

【公式サイト】

https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS_2

◆仲間と共に強大なボスに挑め！「レイドアリーナ」実装！

本日のアップデートにて「レイドアリーナ」を実装いたしました。 最大30人のプレイヤーが一堂に会し、待ち受ける強力なボスモンスターに立ち向かう協力型バトルコンテンツです。 これまでにない様々なギミックを乗り越えて討伐を目指しましょう。 討伐することで新アイテム「聖物」の欠片や「マウントルーン★」などを獲得できます。

【その他アップデート情報】

●天空の塔「31層～35層」実装

階層型ダンジョン「天空の塔」に「31層～35層」を実装しました。 30層を攻略していないプレイヤーも参加できるため、気軽に挑戦してみましょう。

●幻神奇譚「第5章」「第6章」実装

幻神を操作して攻略する「幻神奇譚」に「第5章」「第6章」を実装しました。 各章ではそれぞれ「フェンリル」「エイレーネー」に変身して、立ちはだかる試練に挑戦します。

【アップデート情報の詳細】 https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13238&news_type=3

◆特別クエストをクリアして限定家具をゲットしよう！

期間限定で、特別なイベントを開催します！ 専用キャラクターから受注できるクエストを完了することで、限定家具の獲得チャンス！ 毎日挑戦してアイテムを集めましょう！

【イベント情報の詳細】 https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13236&news_type=4

◆新幻神「＜国津蒼神＞オオクニヌシ」「＜狂酔の妖刀＞村正」を仲間に迎えよう！

虹色ルーレットに新幻神「国津蒼神・オオクニヌシ」「狂酔の妖刀・村正」が新登場！二人を仲間に迎えるチャンスです！ さらにGモールでは、生誕0.5周年を記念した各種お得な商品を引き続き販売しています！

「へえ、悪くないね。この世界なら俺も楽しめそうだ」

◆属性：雷 ◆守護能力：被雷属性スキルダメージ減少 ◆好きなもの：平穏、剣 ◆嫌いなもの：泣き顔

「行こうか、千手丸。戦いの時間だよ」

◆属性：物理 ◆守護能力：プレイヤーダメージ増加 ◆好きなもの：酒、彼岸花 ◆嫌いなもの：運動、冬

【幻神情報の詳細】 https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13239&news_type=6

【アイテムモール情報の詳細】 https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13240&news_type=6

◆タイトル概要

タイトル：幻想神域 Echo of Cube ジャンル：カラフルファンタジーMMORPG 対応環境：PC（Windows） 開発会社：X-LEGEND Entertainment Corp. 価格：基本プレイ無料(アイテム販売制)

◆公式情報

公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS_2 公式X：https://x.com/geneco_PR 公式Discord：https://discord.gg/tSrGbYKsmN

▼ダウンロードはこちら ※クリックするとクライアントのダウンロードが始まります。

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【本リリースに関するお問い合わせ先】 株式会社ムーンラビット Mail:info@moonrabi.jp