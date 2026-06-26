“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、6月1日（月）～14日（日）の期間、ライフ首都圏の公式Instagram＆公式Xにて、フォロワーの皆様に上半期買ってよかった商品をコメントいただく「上半期ベストバイキャンペーン」を実施いたしました。また、2026年度入社の新入社員245名に「ライフの推し商品は？」と質問したところ、さまざまな商品が選ばれましたので、ライフファンや新入社員がおすすめする大注目の商品をご紹介します！ ※商品の取り扱いおよび価格は店舗により異なる場合がございます ※各商品の販売価格は店頭でご確認ください

【ライフファンが選ぶ！絶対買うべきベストバイ商品】

第1位：ライフプレミアム 信州あづみ野おいしさ極だつはちみつヨーグルト

2015年の発売以来、幅広い世代からずっと人気のはちみつヨーグルトが第1位！！ 信州産の生乳のみを使用。はちみつと相性の良い生乳を使用することで、濃厚かつさっぱりとした味わいに仕上げました。はちみつの香りがふわりと広がり、とろっとした口当たりがやみつきに！ ライフファンからは、「そのままでも十分おいしいのに、フルーツとの相性も抜群✨ 家族みんなで楽しめるので、冷蔵庫にあると安心の一品です😊」「はちみつのとろっとした味わいが好き🍯💕 最近はこのヨーグルトばかり食べてます😉」などのコメントをいただきました。

第2位：小麦の郷 ミニクロワッサン

専門店のように本格的と人気の、インストアベーカリー「小麦の郷」。ご好評のミニクロワッサンは、生地に発酵バター入りマーガリンを配合し、バターの香りとコクを感じる贅沢な味わい。生地を32層に折り込むことで、外側はパリッと内側はふわっとした絶妙なバランスに仕上げています。 「サクサクしていてバターの香りがふわっと香ってとても美味しい」「ミニクロワッサンがNo.1🥐✨️ 今日もリピート買いしてきました🙌 」とのお声も！

第3位：BIO-RAL 新潟県産こしひかりと国産雑穀 玄米と十六穀ごはん

BIO-RALとは、カラダに優しい素材や製法、健康や自然志向にあわせたプライベートブランド。「玄米と十六穀ごはん」は新潟県産こしひかりの玄米＆国産の雑穀を使用しており、玄米のもちもち食感と雑穀米のプチプチ食感の両方をお楽しみいただけます。レンジで温めるだけの簡単・便利な商品。 ライフファンコメント： 「せいろで蒸すのがお気に入り💓 もちもち感がさらにアップして美味しい! 」「仕事で帰りが遅い時はこれ! チンするだけで食べられる玄米ご飯! しかも自分で炊くよりおいしい(笑)」

第4位：BIO-RAL 黒豆茶

今年3月に発売された黒豆茶がランクイン！ 北海道産黒大豆を100％使用。やさしい甘さと香ばしい香りが特徴。ノンカフェインなので、妊娠中の方やお子様、就寝前の飲み物としても最適。ティーバックタイプの黒豆茶も大人気です！ ライフファンコメント： 「黒豆茶好きでよく飲んでいます☺ 香ばしくて美味しい😊 ノンカフェインなのも良い👍」

第5位：BIO-RAL 低温殺菌牛乳

低温保持殺菌することで生乳本来のおいしさを実現した低温殺菌牛乳。 ナチュラルスーパーマーケット「ビオラル」や一部のライフ店舗のカフェで販売しているソフトクリームにもこの低温殺菌牛乳を使用しています。 ライフファンコメント： 「牛乳好きの人にオススメしたい✨」「すっきりしているのにコクがあって、一口飲んだ瞬間に「おいしい!」ってなります」

【2026年度の新入社員がおすすめ！推し商品】

第1位：圧倒的人気！「小麦の郷 笑顔のメロンパン」

北海道バター配合。中はバター香るふんわり食感、外はビスケット生地のサクサク食感のメロンパン。パッケージの笑顔もかわいく、食べると思わず笑顔があふれる商品です。 昨年の新入社員からも人気で、今年も圧倒的な支持を集めました！

第2位：ライフプレミアム 信州あづみ野おいしさ極だつはちみつヨーグルト

ライフファンが選ぶベストバイ第1位のはちみつヨーグルトが、新入社員おすすめでは第2位にランクイン！ 「ライフプレミアム」で最も人気のはちみつヨーグルトは、累計1,000万個以上売り上げています。

第3位：BIO-RAL 有機アガベシロップ

BIO-RAL商品で人気の有機アガベシロップ。血糖値の上昇を緩やかにする「低GI食品」。メキシコの力強い太陽と広大な土地の恵みをたっぷりと浴びて育った「オーガニックブルーアガベ」を100%使用。ダークタイプや大容量もご用意しています。 「砂糖より甘さを感じますが、後味がさっぱりしていて食べやすい。おいしさと健康の両方を兼ね備えた商品」という声も！

第4位：BIO-RAL てんさい糖使用のグミシリーズ

2024年から発売し、現在6フレーバー展開している人気グミシリーズ。ミネラルを含むてんさい糖ならではの自然な甘さと、素材本来の風味と色合いが特徴です。 それぞれ国産の果汁を使用しており、口に入れた瞬間、フルーツの風味とやさしい甘さが広がり程よい食感がくせになります。 新入社員からは「ぶどう」「マスカット」が特に人気でした！

第5位：小麦の郷 ミニクロワッサン

ライフファン第2位のミニクロワッサンがランクイン！ ライフのオリジナルキャラクター「ララピー」の大好物でもある「ミニクロワッサン」！新入社員からも大人気で、サクサク食感がたまらない商品。

2026年6月現在、4つのプライベートブランド（スマイルライフ・ライフプレミアム・BIO-RAL・スターセレクト）は全部で1,800種類以上！また、店内作りたての惣菜やベーカリー「小麦の郷」などオリジナル商品も多数展開し、ライフでしか手に入らない＆味わえない商品を品ぞろえしています。 ライフはこれからもお客様に喜んでいただける商品を開発してまいります。 ※パッケージが変更となる場合がございます

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のスーパーマーケット』になりたいという想いと意志が込められています。