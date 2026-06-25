¡È¥Ïー¥É¥³¥¢J-POP¥Ð¥ó¥É¡Éthe bercedes menz¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï7·î´ü¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ØÉ×¤ò»¦¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¡ª

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"weapons" release party ¡ÈPRINTED HEAVEN¡É OSAKA
2026/7/5(Æü) at Live House ANIMA
open/start 18:00/18:30
adv/door \4000/\4500+1d
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"weapons" release party ¡ÈPRINTED HEAVEN¡É TOKYO
2026/7/24(¶â) at DAIKANYAMA UNIT
open/start 19:00/19:30
adv/door \4000/\4500+1d
act: the bercedes menz Have a Nice Day!
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