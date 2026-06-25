AWSエキスパートを国際的に表彰する「AWS Ambassador」をはじめとする3部門に延べ15名が選出

株式会社SHIFT

お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくりを支援する株式会社SHIFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大、プライム市場：3697、以下SHIFT）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）によるパートナープログラム「AWSパートナーネットワーク」において、AWS Ambassadorに1名、2026 Japan AWS Top Engineersに2名、2026 Japan All AWS Certifications Engineersに12名が選出されたことをお知らせします。

AWS Ambassador：選出者1名

松尾 光敏（株式会社Japan Aerospace ＆ Defense Consulting兼務）

AWS Ambassadorは、技術スキルとクラウドの専門知識をもつエキスパートをAWSが選出するグローバルプログラムです。公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWSの技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽しているプロフェッショナルを認定しており、全世界で300名ほどが認定されています。

松尾は、国家安全保障領域におけるAWS関連プロジェクトを技術面で牽引するとともに、各種テックカンファレンスや技術ブログなどにおいて、専門性が非常に高い技術情報発信を継続的に行った点が高く評価され、今回の選出に至りました。なお、国家安全保障領域におけるAWS Ambassadorの認定は、松尾が国内初となります。

選出者発表ページ :https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-ambassadors/

2026 Japan AWS Top Engineers：選出者2名

2026 Japan AWS Top Engineer （Services）

寅野 理司（※2年連続での選出）

2026 Japan AWS Top Engineer （Security）

松尾 光敏（※前年度はServicesでの選出）

2026 Japan AWS Top Engineersは、AWSパートナー企業に所属するエンジニアのうち、2025年4月～2026年3月の活動期間内における技術力や実ビジネスでの実績が優れているプロフェッショナルをAWS Japanが表彰する日本独自のプログラムです。

寅野は品川区でのAIコンタクトセンター実証実験をはじめとするSHIFTのAWS関連サービス提供・開発での技術・プロジェクトリードおよびAWS CCoEの推進、松尾は国家安全保障領域における技術・プロジェクトリードが高く評価され、今回の選出に至りました。

選出者発表ページ :https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers/

2026 Japan All AWS Certifications Engineers：選出者12名

阿形 祐樹、岩渕 桂人、海野 統哉、奥田 雅基、川西 就、岸下 花菜子、武之内 徹、當眞 尚平、寅野 理司、古野 真太郎、辺見 久美子、松尾 光敏

※武之内、松尾は4年連続、寅野は3年連続、海野、古野、辺見は2年連続での選出

2026 Japan All AWS Certifications Engineersは、AWSパートナー企業に所属するAWS認定資格をすべて保持しているAWSエンジニアを表彰するプログラムです。今回表彰された12名は、対象期間内で、以下の12種類のAWS認定資格をすべて取得しました。

- AWS Certified Cloud Practitioner- AWS Certified AI Practitioner- AWS Certified Solutions Architect - Associate- AWS Certified SysOps Administrator - Associate もしくは AWS Certified CloudOps Engineer - Associate- AWS Certified Developer - Associate- AWS Certified Data Engineer - Associate- AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate- AWS Certified Solutions Architect - Professional- AWS Certified DevOps Engineer - Professional- AWS Certified Security - Specialty- AWS Certified Machine Learning - Specialty もしくは AWS Certified Generative AI Developer - Professional- AWS Certified Advanced Networking - Specialty

選出者発表ページ :https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/

SHIFTのAWS領域での取り組み

SHIFTは、お客様のニーズに応える形で、公共領域を中心にAWS関連サービスの提供と、それを支えるAWS人材の育成に取り組み、2024年2月より本格的な事業展開を進めてまいりました。

幅広い業界・業種のお客様に対し、柔軟性をもってAWS関連技術によるソリューションを提供できる体制の構築を目指し、2024年4月には全社横断のAWS専門チームである「AWS CCoE」を発足しました。AWS CCoEは、Japan AWS All Certifications Engineersに認定されたAWSのスペシャリストを中心に構成されており、AWS関連サービスの拡充や人材育成、技術情報発信などの多角的な取り組みを継続的に牽引しています。チーム発足から約2年で、取得企業認定数は5倍、社内の有効なAWS資格取得数は約6倍、表彰エンジニア数は約8倍まで大きく拡大するなど、現在も急成長を続けています。

SHIFTのAWSスペシャリストたちの取り組みを発信する「SHIFT AWS CCoE Blog」

https://note.shiftinc.jp/m/m91a0d871dd9f

主な保有認定

・AWSアドバンストティアサービスパートナー

・AWS 400 APN Certification Distinction

・AWS WAFパートナー

・内製化支援推進 AWSパートナー

・AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー (FTR) for Service Offerings：「AWSセキュリティアセスメント」において認定取得

主なご支援事例

KDX STパートナーズ様

AI駆動開発の鍵を握る難易度の高い次世代AWSインフラを構築。開発スピード向上とリスク制御を両立

https://service.shiftinc.jp/case/kenedix-st/

品川区役所様

SHIFT、品川区とAIエージェントを活用したコンタクトセンター自動化の実証実験を開始（株式会社SHIFT プレスリリース）

https://www.shiftinc.jp/news/20260227_shinagawa_ward/

品川区、生成AIを活用した電話応対の実証実験実施へ（品川区様 プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000087362.html

その他、官公庁から製造業まで、多様な業種・規模のお客様への支援実績がございます。サービスや支援実績の詳細は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

サービスに関するお問い合わせ :https://service.shiftinc.jp/contact/

＜株式会社SHIFTについて＞

SHIFTは、金融機関などのエンタープライズ領域におけるミッションクリティカルな基幹システムから、ECサイト、スマートフォン向けのアプリ・ゲーム検証まで幅広い分野のお客様に対するテスト・品質保証サービスで事業基盤をつくり成長を続けてまいりました。現在は、「無駄をなくしたスマートな社会の実現」を目指し、ビジネスの構築からシステ厶の企画、開発、運用、セキュリティやマーケティング領域、さらにはDX推進まで、お客様のITにまつわるあらゆるビジネス課題の解決をご支援しています。

・名称：株式会社SHIFT

・代表：代表取締役社長 丹下 大

・住所：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー

・設立：2005年9月

・コーポレートサイト：https://www.shiftinc.jp/

・サービスサイト：https://service.shiftinc.jp/