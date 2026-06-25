人事プロフェッショナルブティックCORNER、2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング「 採用コンサルティング」「採用広報・ブランディング」 総合1位に選出

株式会社コーナー

株式会社コーナー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：門馬貴裕）が提供する「人事プロフェッショナルブティックCORNER」 は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2026年上半期BOXIL資料請求数ランキング」の「採用コンサルティング」「採用広報・ブランディング」総合1位に選出されました。

人事プロフェッショナルブティックCORNERについて

CORNERは、採用、労務、制度設計、組織・人材開発、人的資本の情報開示といった人事領域全般の課題に対し、各領域で経験を積んだプロフェッショナルが企業に伴走する「人事プロフェッショナルブティック」です。

＜ポイント＞人事領域特化のプロ人材が1万人超

業種や課題に応じて最適なプロフェッショナルを選定し、支援体制を構築します。1社の中だけでは担うことが難しい高度な専門性をもった人材の支援を受けられ、業務推進から成果創出まで期待できます。



＜ポイント＞必要なときに必要な業務だけ依頼可能な柔軟性

「週1日だけ」といった限られた稼働時間から依頼できるため、固定費を抑えながら、自社の課題や体制に合わせた活用が可能です。 繁忙期のみ、特定業務のみといった形で依頼することで、コストを最適化しながら、効率的な業務運用につなげられます。



＜ポイント＞専任コンサルタントのオーダーメイド支援

企業ごとに専任のコンサルタントが担当し、課題に応じたオーダーメイド型のサポートを提供しています。人事・労務領域の知見をもとに、企業ごとの要望や課題を丁寧にヒアリングし、最適な支援体制を設計します。進捗確認や改善提案を行うため、外部人材を活用する場合でも安定した業務推進が期待できる点、企業側の運用負荷を抑えながら、プロジェクトを円滑に進めやすい点も特徴です。

BOXIL資料請求ランキングについて

採用広報の支援の場合採用広報・ブランディング支援の詳細 :https://www.corner-inc.co.jp/lp/index17_pr.htmlCORNERの口コミはこちら :https://boxil.jp/service/13321/?via=yr-serviceLink-mainBOXILで料金・機能・口コミをご紹介しています。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期BOXIL資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間に行われた資料請求数（※）をもとに選出しています。今回「人事プロフェッショナルブティックCORが受賞した「採用コンサルティング」「採用広報・ブランディング」総合部門1位は、対象期間内にユーザーからの資料請求が最も多かったサービスとして、選出されたものです。

なお、「2026年上半期BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※ 資料請求数とは、有料掲載いただいている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

株式会社コーナーについて

「人事を変え、組織を変え、世界を変える」のパーパスのもと、代表の門馬貴裕が2016年に創業し、人事プロフェッショナルブティック「CORNER」を提供しています。採用、労務、制度設計、組織・人材開発、人的資本の情報開示やDE&I推進など、個別多様な組織課題を解決し事業を成長させたい企業と、即戦力となるパラレルワーカー（複数の企業に関わって働く人）を繋ぎ、コーナーの人事コンサルタントとワンチームになって実働型で支援しています。パラレルワーカーの登録は1万人超（2025年1月時点）。

【会社概要】

代表者：代表取締役 門馬貴裕

所在地：東京都渋谷区渋谷1-1-3 第35荒井ビル 8・9F

事業内容：人事領域に特化した課題解決支援サービス

会社HP：https://www.corner-inc.co.jp

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。