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「TOYO TIREグループ環境保護基金」2027年度助成団体を公募
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、環境保護や保全に取り組む団体・事業を支援する「TOYO TIREグループ環境保護基金」より2027年度に助成を行なう団体について、7月1日（水）から公募を開始しますのでお知らせいたします。
（「TOYO TIRES 緑のつながり・三重」での活動の様子）
TOYO TIREグループ環境保護基金は、地球および地域社会の一員としてよりよい生活環境を実現するために貢献したいという従業員の意思のもと、1992年に設立されました。環境保護や保全に取り組む団体・事業が実施する活動を対象に資金援助を行なっており、その仕組みとして、従業員から寄せられた寄付金の合計額と同額を会社が上乗せして拠出するマッチングギフト方式を採用しています。これまでに延べ1041団体に対し、累計約7億4500万円（2026年4月末時点）の助成を実施してきました。
当社では、応募のあった団体のうち、公益社団法人日本フィランソロピー協会※を通じて助成先や助成事業を選定し、助成を行なっているほか、当社の拠点がある宮城県や三重県などでは従業員によるボランティア活動を通じた環境保全にも取り組んでいます。
TOYO TIREグループの「サステナビリティ方針」では、社会の持続可能性が事業成長の前提条件であるという認識のもと、全企業活動を通じてグローバルに社会課題の解決に努めることを掲げています。当社は、各種支援を通じて今後も地域社会の発展に貢献してまいります。
※ 1963年に設立し、フィランソロピー（社会貢献）推進事業を行なう公益社団法人。企業や個人の社会参加を促し、社会課題の解決と共生社会の実現をめざす。企業や個人の委託に基づき助成先の選考も実施している。（https://www.philanthropy.or.jp/）
■2027年度「TOYO TIREグループ環境保護基金」の助成公募概要
環境保護や保全に関する活動を基本テーマとし、以下の内容で助成の募集を行ないます。
https://digitalpr.jp/table_img/2644/137663/137663_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
（「TOYO TIRES 緑のつながり・三重」での活動の様子）
TOYO TIREグループ環境保護基金は、地球および地域社会の一員としてよりよい生活環境を実現するために貢献したいという従業員の意思のもと、1992年に設立されました。環境保護や保全に取り組む団体・事業が実施する活動を対象に資金援助を行なっており、その仕組みとして、従業員から寄せられた寄付金の合計額と同額を会社が上乗せして拠出するマッチングギフト方式を採用しています。これまでに延べ1041団体に対し、累計約7億4500万円（2026年4月末時点）の助成を実施してきました。
TOYO TIREグループの「サステナビリティ方針」では、社会の持続可能性が事業成長の前提条件であるという認識のもと、全企業活動を通じてグローバルに社会課題の解決に努めることを掲げています。当社は、各種支援を通じて今後も地域社会の発展に貢献してまいります。
※ 1963年に設立し、フィランソロピー（社会貢献）推進事業を行なう公益社団法人。企業や個人の社会参加を促し、社会課題の解決と共生社会の実現をめざす。企業や個人の委託に基づき助成先の選考も実施している。（https://www.philanthropy.or.jp/）
■2027年度「TOYO TIREグループ環境保護基金」の助成公募概要
環境保護や保全に関する活動を基本テーマとし、以下の内容で助成の募集を行ないます。
https://digitalpr.jp/table_img/2644/137663/137663_web_1.png
以 上
（ご参考）
2026年度「TOYO TIREグループ環境保護基金」の助成実績
2026年度「TOYO TIREグループ環境保護基金」の助成実績
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/